« Le peuple des forêts » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud à revoir sur ARTE jeudi 24 novembre 2022 (vidéo)

L’histoire naturelle du continent européen et de sa forêt, de la fin de la dernière ère glaciaire à nos jours. Au plus près de la faune, une odyssée sauvage d’une extraordinaire beauté, par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, à voir ou à revoir sur ARTE jeudi 24 novembre 2022 à partir de 20:55.

Après les inoubliables Peuple migrateur et Peuple des océans, Jacques Cluzaud et Jacques Perrin retracent l’histoire naturelle de la forêt européenne dans une odyssée sauvage servie, une fois encore, par des images d’une beauté à couper le souffle. D’une renarde ramenant au bercail son aventurière progéniture à la naissance d’un daim, d’un troupeau de rennes s’ébattant dans la neige à la course folle de loups chasseurs, leur caméra, patiente et virtuose, offre un privilège rare : assister aux premières loges à l’éblouissant spectacle de la nature.

Une prouesse technique en même temps qu’un hymne à la vie sauvage pour un ravissement absolu.

20:55 Partie 1 L'âge de glace

Lors de la dernière ère glaciaire, qui dure quelque 80 000 ans, l’Europe ressemble à un gigantesque océan de neige. Dans ce désert blanc hostile survivent des rennes, des ours, des bœufs musqués et de grands disparus : mammouths, rhinocéros laineux ou aurochs, reproduits sur des fresques rupestres. Seul l’extrême sud du continent, en bordure de Méditerranée, abrite des oasis forestières où trouvent refuge écureuils, hérissons, lynx et sangliers.

Mais, à la faveur d’un réchauffement climatique il y a 12 000 ans, l’Europe se métamorphose. L’immense glacier reflue alors vers les hautes latitudes scandinaves et les sommets (Alpes et Pyrénées), entraînant l’exode des animaux du froid. Le niveau des océans, gonflés par l’eau de fonte libérée, augmente de 120 mètres, et la forêt de feuillus, favorisée par la douceur, part, avec ses habitants, à la conquête du continent.

21:40 Partie 2 L'âge d'or de la forêt

Avec le réchauffement climatique, une forêt vierge, peuplée d’animaux sauvages, s’étend pendant plus de six mille ans sur toute l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural et de la Méditerranée à la Baltique. Un âge d’or pour des milliers d’espèces animales et végétales. Proies et prédateurs se côtoient, s’entraident ou se dévorent, des sous-bois à la canopée. Ours, loups, lynx, hiboux et bisons – les plus gros mammifères du continent – cohabitent au rythme des saisons, accumulant des provisions à l’automne avant d’hiberner jusqu’au retour du printemps. Les plus jeunes, eux, poursuivent leur apprentissage pour survivre. Mais l’homme va bientôt bouleverser cet équilibre.

22:25 Partie 3 Au fil de l'histoire

En Europe, à l’aube de l’agriculture, la forêt recule sous les coups de hache de pierre, progressivement remplacée par la campagne. L’ère du chasseur-cueilleur est révolue, tandis que les premières communautés paysannes défrichent, sèment et labourent. Bisons, élans et cigognes noires s’éclipsent alors devant les bœufs, chèvres, moutons et cochons, ou encore s’exilent sur les marges du continent. Les ours et les lynx trouvent refuge en haute altitude, comme les loups, déclarés ennemis publics. Pour se protéger, d’autres animaux deviennent nocturnes. Mais déjà, l’urbanisation s’accélère, réduisant la campagne. Bientôt, la vie sauvage réinvestira à son tour les cités.