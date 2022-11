« Les mystères de la bible » : deux épisodes diffusés samedi 26 novembre 2022 sur C8

Samedi 26 novembre 2022 à partir de 21:15, C8 diffusera deux épisodes inédit de la série documentaire « Les mystères de la bible ».

21:15 Épisode 3 À la recherche de l'Arche d'alliance

Selon la Bible, l'Arche d’alliance renfermant les tables de la Loi, les Dix Commandements dictés par Yahvé à Moïse, a accompagné le peuple hébreu dans sa conquête de la Terre promise. Au Xe siècle avant notre ère, le roi David l'aurait installée à Jérusalem, futur berceau du monothéisme. Mais après le siège de la ville et la destruction du Premier Temple par les Babyloniens en 587 avant J.-C., le coffre sacré disparaît à jamais.

Quelles preuves a-t-on de son existence ? Et surtout, où se trouve-t-il aujourd'hui ? Cette quête de l'Arche d'alliance part du désert du Neguev en Israël jusqu'à Jérusalem et en France.

22:05 Épisode 4 La quête du Graal

La Bible a traversé les siècles sans jamais perdre son pouvoir de fascination sur toutes les générations. Nombre de récits, comme la quête du Graal, continuent de susciter fantasmes et interrogations. Le Saint Graal est la plus précieuse relique de la chrétienté. Une coupe dans laquelle le Christ aurait bu avec ses disciples lors de son dernier repas, et dont on a perdu la trace.

Depuis près de 2 000 ans, de nombreux chrétiens sont à sa recherche. Certains spécialistes croient savoir où elle se trouve, en croisant les analyses historiques et les méthodes scientifiques des experts pour son authentification.