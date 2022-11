« À la recherche de la jeunesse perdue » samedi 26 novembre 2022 sur ARTE (vidéo)

Existe-t-il une recette pour vivre plus longtemps ? Dans une enquête fouillée, des chercheurs décryptent les mécanismes du vieillissement et explorent de nouvelles stratégies pour le freiner voire l’inverser. À découvrir samedi 26 novembre 2022 à 22:25 sur ARTE.

Aujourd’hui, le vieillissement n'est plus considéré par les chercheurs comme un phénomène irréversible mais comme une maladie que l’on pourrait soigner. Pour y parvenir, les scientifiques explorent différentes pistes dans le but de réduire l’âge biologique qui, contrairement à l’âge chronologique, reflète l’état physiologique ou fonctionnel de l’individu.

Administration d'un populaire médicament antidiabétique pour prévenir les pathologies liées à l'âge, destruction des cellules vieillissantes en les ciblant par un traitement pharmacologique, transfusion de sang d’un individu jeune sur un plus âgé, thérapie génique grâce à une reprogrammation rajeunissant les cellules… Autant d’innovations qui séduisent un nombre croissant de milliardaires de la Silicon Valley, toujours à l'affût d'investissements prometteurs.

Mais, si ces techniques ne sont pas encore développées à grande échelle, l’activité physique et la pratique du jeûne, deux anti-âge parmi les plus efficaces selon les études, peuvent se pratiquer régulièrement et à moindre coût.

Bien vieillir

Faisant intervenir une dizaine de scientifiques et d’entrepreneurs internationaux, cette nouvelle enquête du prolifique duo de réalisateurs Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade (Un monde obèse, Microbiote – Les fabuleux pouvoirs du ventre, Le jeûne, une nouvelle thérapie ?) dévoile l’avancement de recherches aux allures de science-fiction.

Visuellement créatif et usant d'analogies pour faciliter la compréhension des mécanismes biologiques, le film éclaire sur un enjeu majeur de santé publique : bien vieillir en bonne santé.