“Maisons et hôtels de légende” : Les toqués de la Nationale 7, dimanche 27 novembre 2022 sur France 2

Dimanche 27 novembre 2022 à 15:05, France 2 vous proposera de découvrir un nouvel épisode de la collection documentaire inédite “Maisons et hôtels de légende”. Le troisième numéro sera consacré aux chefs étoilés de la Nationale 7.

Dépositaires de visions, d’espoirs et d’histoires hors du commun, ils stimulent l’imaginaire et intriguent. Ce sont des sites extraordinaires, des lieux incarnés ou secrets, des maisons et hôtels « de légende ». Mais ces légendes n’existent que grâce à ceux qui les font vivre.

Cette collection propose d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés qui habitent ces lieux, les entretiennent ou y travaillent. Des propriétaires qui ont à cœur de les préserver, de les transmettre de génération en génération ; des gardiens qui en connaissent les moindres détails ; des artisans qui les bichonnent ; des petites mains qui chaque jour contribuent à leur grandeur…

Au-delà de leur propre histoire et à travers les personnages, tous ces endroits interagissent avec leur territoire : ils les animent et s’en nourrissent, ils sont ancrés dans leur région et dans la réalité de la France d’aujourd’hui. Le chef étoilé d’une grande maison élabore les menus d’une cantine scolaire, un hôtel de luxe très fermé fait vivre un quartier commerçant… Ces histoires seront l’essence de cette collection, tout comme les souvenirs liés à la mémoire des lieux, constitutifs de leur prestige.

Épisode 3 Les toqués de la Nationale 7



La Nationale 7, c'était la route des vacances, les congés payés, les destinations ensoleillées. Mais aussi les embouteillages, les pannes d'essence et des automobilistes qu'il fallait rassasier. Les relais routiers, hôtels-restaurants et stations-service, remplissaient les ventres et les réservoirs.

Si beaucoup de ces tables ont disparu, certaines sont devenues des "maisons" de légende où officient des chefs étoilés : la Pyramide à Vienne, la famille Pic à Valence et l'empire Troisgros à Roanne...

Chefs de père en fils depuis quatre générations, la famille Troisgros nous a ouvert ses cuisines et ses archives. Non loin d'eux, quelques relais perdurent également, cultivant la nostalgie et profitant d'un nouveau mode de voyage, de plus en plus en vogue : le "slow-tourisme".