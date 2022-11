“La case du siècle” : « L'odyssée d'Albert Londres » dimanche 27 novembre 2022 sur France 5

Dimanche 27 novembre 2022 à 22:10, France 5 diffusera dans “La case du siècle” « L'odyssée d'Albert Londres », un film écrit et réalisé par Valérie Manns qui raconte l'épopée du plus grand reporter du XXe siècle.

Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe qui nécessite investigations, analyses et points de vue sur le monde. À l'heure des fake news, du discrédit croissant des journalistes, de la méfiance et du rejet des médias de masse par l'opinion publique, il semble opportun de revenir aux sources, aux modèles – notamment pour les jeunes générations.

À l'occasion des 90 ans de la création du prix Albert-Londres, France 5 propose « L'odyssée d'Albert Londres », un film inédit écrit et réalisé par Valérie Manns.

Ce documentaire raconte l'épopée du plus grand reporter du XXe siècle à travers des extraits de ses meilleurs articles. De la Première Guerre mondiale au début des années 1930, il se bat pour éclairer l'opinion publique, pour donner à voir un monde encore inaccessible et dénoncer quelques-uns de ses scandales.

Pionnier, Albert Londres a défendu des valeurs démocratiques et l'exercice noble de son métier. Mais il a aussi inventé une nouvelle forme de journalisme pour se rapprocher de ses lecteurs. Il parcourt le monde, ses zones de conflits, avec sensibilité et humanisme. Au cœur de ses reportages, il place les hommes et les femmes qu'il rencontre.

« L'odyssée d'Albert Londres » est un film d'aventures qui nous conduit aux quatre coins du monde, de la Russie bolchevique au bagne de Cayenne, de l'Afrique du Nord à l'Extrême-Orient, de l'Amérique latine à la Palestine.

Engagé, passionné, habité par une inépuisable force de vie, Albert Londres sacrifie sa vie au grand reportage. Il descend dans les Enfers pour sonder l'âme humaine, enquêter sur les injustices, les absurdité et les incohérences de notre société.