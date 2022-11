« Devenir Ostréiculteur » : le parcours de Théo, Hugo & Mélanie, lundi 28 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Après « Devenir Pompier de Paris » et « Devenir Marin-pêcheur », la collection « Devenir » continue sur France 5 avec la diffusion, lundi 28 novembre à 21:00, des quatre épisodes de « Devenir Ostréiculteur ».

Jean-Michel Vennemani et Antoine Dabin ont posé leur caméra pendant un an, en Vendée, avec trois jeunes qui, d’ordinaire, passent sous les radars médiatiques :

Hugo, 16 ans, en classe de première, débute son alternance en ostréiculture à la Maison familiale et rurale (MFR) de Challans. Il mise tout sur cet apprentissage et sait qu’il va devoir se faire violence. Il souffre d’une timidité maladive et comprend que s’il ne prend pas plus d’assurance, son avenir dans le milieu sera compliqué.

Théo, 17 ans, en terminale, vit lui aussi à la MFR. S’il doit cette année se concentrer sur son bac, il doit surtout faire un choix déterminant pour le reste de sa vie professionnelle : continuer ses études avec un BTS, malgré son aversion pour l’école, ou signer un CDI avec son maître d’apprentissage en ostréiculture.

Mélanie, 23 ans, est une des rares filles à être passée par la MFR. C’est une battante. Malgré sa dysphasie-aphasie qui l’empêche d’écrire correctement, elle a obtenu son bac avec mention et peut exercer le métier qui la faisait rêver, proche de la mer. Elle doit maintenant vaincre son handicap pour espérer progresser dans le petit milieu de l’ostréiculture et surtout gagner en confiance.

Pendant cette année, sous nos yeux, Mélanie, Hugo et Théo ont amorcé leur passage à la vie d’adulte. Ils se sont surpris eux-mêmes de leurs capacités d’adaptation, se sont vus grandir et ont osé se confronter à tous les chemins qu’offre l’avenir, quitte à mettre de côté leur adolescence.

Alors rien n’est simple, les doutes surgissent à tout moment, mais ils s’accrochent tous les trois à cette certitude : ils veulent devenir ostréiculteur, vivre au contact de la nature, au rythme des marées et assumer leur responsabilité de gardiens d’un savoir-faire ancestral.

Épisode 1

C’est la rentrée scolaire à la Maison familiale rurale de Challans, en Vendée. Hugo, 16 ans, et Théo, 17 ans, veulent devenir ostréiculteur. Mélanie a terminé son alternance il y a peu et débute dans le métier.

Tous les trois vont devoir faire face à de nombreux obstacles pour progresser et atteindre leurs objectifs. Hugo doit vaincre sa timidité. Théo hésite sur son orientation post-bac, déterminante pour son avenir professionnel. Mélanie, 23 ans, doit, elle, s’affirmer en tant que femme dans ce milieu et surtout maîtriser sa dysphasie-aphasie qui la handicape beaucoup dans sa vie quotidienne et professionnelle.

Épisode 2

Hugo et Théo sont en voyage scolaire en Bretagne. Ils vont découvrir les problématiques climatiques de leur métier. Mélanie revient en Normandie, sa région natale, le temps de récupérer des affaires. Elle tombe sur les médailles d’or qu’elle avait gagnées comme apprentie tapissière dans une autre vie, avant de succomber à l’appel de la mer.

Hugo ne s’attendait pas à cette annonce. Il est sélectionné pour un voyage professionnel de trois semaines en Irlande. C’est la première fois qu’il prend l’avion et quitte son univers.

Théo fait part de ses regrets à Joël, son professeur, il aurait aimé partir en Irlande l’année passée, mais la covid l’en a empêché. Son professeur va lui faire une proposition qui va remettre en cause l’avenir qu’il s’était imaginé.

Épisode 3

Hugo est en échange Erasmus en Irlande. Son anglais est très approximatif mais il essaye malgré tout de communiquer en anglais. Il est très critique en revanche sur les techniques ostréicoles irlandaises et mesure la chance qu’il a d’apprendre en France.

Mélanie se voit proposer par la MFR de devenir jury lors d’une épreuve du bac. La jeune fille est perplexe et doute de sa légitimité, même si elle est en CDI depuis maintenant deux ans sur une exploitation.

Voilà que Théo qui hésitait entre un CDI et un BTS se voit proposer un contrat professionnel de six mois en Irlande. L’adolescent ne sait plus quoi choisir et craint par-dessus tout de décevoir Alex, son maître d’apprentissage qui lui a tout appris pendant trois ans.

Épisode 4

Fin de l’année scolaire. C’est la dernière ligne droite pour Théo. Il doit décrocher le bac et décider de son avenir. Va-t-il choisir un CDI ou partir en Irlande ?

Hugo, malgré ses progrès pour dompter sa timidité, a très peur des épreuves orales qu’il passe dans le cadre du contrôle continu.

Mélanie stresse, elle, de passer du côté des professeurs en devenant jury du bac. Elle se prépare consciencieusement, pour être à la hauteur de cette responsabilité. Tous les trois vont devoir se confronter à leurs faiblesses et prouver qu’ils sont faits pour l’ostréiculture.