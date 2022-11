« TGV, génie Français du rail » lundi 28 novembre 2022 sur RMC Découverte

Lundi 28 novembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « TGV, génie Français du rail » réalisé par Abdel Mostefa.

Un nouveau TGV sur les starting-blocks... Son objectif, rester dans la course des meilleurs trains au monde !

À la Rochelle, sur l'un des sites d'Alstom, son constructeur, nous découvrons le dernier-né des trains à grande vitesse français : le TGV M.

Derrière cette nouvelle silhouette plus allongée, c'est un concentré de technologie dont les origines remontent à la fin des années 60.

Ce documentaire retrace l'histoire du TGV, et comprendre comment et pourquoi il s'est imposé comme l'un des trains les plus sûrs au monde.

Autour d'enjeux technologiques et industriels, découvrez lundi 28 novembre 2022 à 21:10 sur RMC Découverte, l'histoire haletante du TGV français.