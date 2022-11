« Volailles de Noël : qui est le dindon de la farce ? » mardi 29 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Mardi 29 novembre 2022 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit « Volailles de Noël : qui est le dindon de la farce ? » réalisé par Myriam Elhadad.

Aujourd'hui encore, 60% des foyers choisissent une volaille pour célébrer les fêtes de Noël.

Chaque fin d'année, trois millions de grosses pièces de volaille dite « fine » sont ainsi vendues en quelques jours. Parmi elles, des animaux d'exception, élevés dans les terroirs les plus prestigieux. Chapon de Bresse, dinde noire du Gers… Ces produits assurent le rayonnement de notre patrimoine gastronomique dans le monde entier.

Pour des budgets plus réduits, des plats tout préparés sont vendus en grande surface : des plats à base de volailles, aux conditions d'élevage beaucoup plus douteuses…

Depuis quelques années, éleveurs et fabricants rivalisent d'imagination pour attirer toujours plus de clients et répondre à une demande d'originalité : mini-chapons, chapons de pintade, plats à réchauffer dignes de grands restaurants… Les innovations se multiplient. Alors, comment s'y retrouver pour bien choisir sa volaille de fête ? Et comment la préparer au mieux ?

Voyage au coeur d'un marché tendance, celui des volailles de Noël !