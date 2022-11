« 7 jours, 7 nuits à la maternité » : 4ème épisode jeudi 1er décembre 2022 sur 6ter (vidéo)

Jeudi 1er décembre 2022 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de « 7 jours, 7 nuits à la maternité » une série documentaire inédite consacrée aux sages-femmes, ces héroïnes du quotidien dans des maternités spécialisées pour les urgences.

Tout au long des 6 épisodes, la série présente le rôle de ces femmes aux quatre coins de la France, souvent confrontées à d’innombrables urgences dans des services sous tension quasi-permanente.

Dans une maternité, tout peut arriver à n’importe quel moment. C’est pourquoi depuis plus de 20 ans, ces établissements ont été classés en 3 catégories : Niveau 1, 2 et 3. Plus le niveau de maternité est élevé, plus les équipements sont importants et permettent de prendre en charge longtemps les mamans et leurs enfants.

Épisode 4 Des équipes de choc

Travailler en maternité, c’est travailler en équipe, où le collectif prime à chaque étape de l’accouchement d’une maman.

À la maternité de l’hôpital privé de Marne-la-Vallée, Manon et Hana sont collègues et amies dans la vie. Alors quand il s’agit de s’occuper de la naissance du petit Nathan, elles peuvent compter l’une sur l’autre tout en travaillant dans la joie et la bonne humeur.

À l’hôpital privé d’Antony en région parisienne, Linda et Caroline sont collègues depuis près de 15 ans, alors quand Linda doit achever sa garde, c’est tout naturellement que Caroline prend le relais suite à une transmission de dossier très détaillée.

Sophie ne sait plus où donner de la tête au CH de Martigues près de Marseille, c’est donc sans hésiter que sa collègue Magalie vient lui donner un coup de main pour l’accouchement d’une nouvelle maman.