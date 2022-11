“Il était une fois Champs-Élysées” raconté par Michel Drucker, mercredi 21 décembre 2022 sur France 3

Mercredi 21 décembre 2022 à 21:10, France 3 diffusera le documentaire inédit “Il était une fois Champs-Élysées (de 1982 à 1985)” dans lequel Michel Drucker retrace le succès phénoménal de cette émission culte.

À l’occasion des 40 ans de “Champs-Élysées”, France 3 vous invite à découvrir le premier volet du documentaire événement qui retrace pour la première fois le succès phénoménal de l’émission culte, racontée par son présentateur star. Michel Drucker dévoilera les coulisses et les secrets du programme à travers de nombreuses images d’archives, dont certaines n’ont pas été diffusées depuis 40 ans !

Faites une plongée dans le monde musical et culturel des années 1980, durant lesquelles l’émission a connu son âge d’or au fil de ses 300 numéros, avec chaque samedi soir plus de 10 millions de téléspectateurs et près de 3 000 artistes qui sont venus fouler son tapis rouge !

Des stars de la chanson telles que Johnny Hallyday, Dalida, Daniel Balavoine, France Gall ou Gilbert Bécaud… Des stars qui y ont fait leurs débuts : de Céline Dion à Patrick Bruel en passant par Mylène Farmer ou Jeanne Mas… Des stars de cinéma et de la scène comme Michel Serrault, Sophie Marceau, Jean Poiret, Isabelle Adjani ou Romy Schneider… Des stars internationales à l’image de Barbra Streisand, John Travolta, Whitney Houston, Donna Summer ou Cyndi Lauper… Des stars de l’humour comme Coluche, Thierry Le Luron, Guy Bedos, Pierre Desproges… Et beaucoup d’autres…

Conçu à partir de 600 heures d’archives dont certaines sont exclusives, le documentaire Il était une fois “Il était une fois Champs-Élysées” raconte les dessous des moments inoubliables de l’émission en les replaçant dans le contexte de leur époque…

Ce premier volet s’attachera à faire le récit passionnant des quatre premières années de “Champs-Élysées”, de la naissance du programme en 1982 jusqu’à sa pause forcée en 1985 en pleine gloire...

Ces archives exceptionnelles seront commentées par de nombreuses personnalités qui ont elles-mêmes participé au succès de l’émission : Patrick Bruel, Jeanne Mas, Laurent Voulzy, Véronique Jannot, Valérie Kaprisky et la participation de Jack Lang, Pierre Lescure, Bernard Mabille, Patrice Blanc-Fracard, Michèle Cotta, Catherine Sinet et Jean-Michel Vaguelsy.

Le second volet, “Il était une fois Champs-Élysées (de 1986 à 1990)”, sera diffusé très prochainement sur France 3.