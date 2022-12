« Les mystères de la bible » : deux épisodes diffusés samedi 3 décembre 2022 sur C8

Samedi 3 décembre 2022 à partir de 21:15, C8 diffusera deux épisodes inédit de la série documentaire « Les mystères de la bible ».

21:15 Épisode 5 Le mystère de Fatima



Le sanctuaire de Fatima, à 130 kilomètres au nord de Lisbonne, au Portugal, est l'un des lieux de pèlerinage les plus courus du monde. Plus de 6 millions de visiteurs viennent chaque année se recueillir dans ce site dédiée à la Vierge Marie.

Au début du Xe siècle, ce n'est pourtant qu'une paroisse rurale de quelques centaines d'habitants. Comment ce hameau est-il devenu l'un des lieux les plus prisés et vénérés des Chrétiens ?

En 1917, la Vierge serait apparue à trois jeunes bergers et leur aurait confié un secret en trois parties. Elle aurait fait un prodige, resté dans la mémoire collective sous le nom de "miracle du soleil".

22:05 Épisode 6 La toute-puissance du roi Salomon

Les mystères du tout-puissant roi Salomon continuent de fasciner les lecteurs de la Bible.

Réputé être le créateur d'Israël, un sage et un despote, et le plus grand marchand de chevaux de son temps, cet épisode propose une enquête sur son existence, mais également sur celle de ses mines et sur l'emplacement possible du Temple de Salomon et des trésors de son palais.

Pendant longtemps, les historiens ont considéré le récit biblique comme une source fiable de la chronologie des rois d'Israël. Cette certitude est depuis une trentaine d'années remise en cause par les archéologues qui utilisent les toutes dernières technologies pour mieux cerner la réalité du règne de Salomon.