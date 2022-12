« Devenir styliste» : le parcours de Suzon, Franck & Dani, lundi 5 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Lundi 5 décembre 2022 à 21:10, France 5 diffusera un nouveau numéro de la série documentaire « Devenir » qui suit trois étudiants tout au long de leur première année à l'Institut français de la mode.

Suzon, Franck et Dani sont nés au début des années 2000. La génération de l’écologie, des droits LGBT et des réseaux sociaux.

Ils rêvent de devenir styliste et entrent à l’Institut français de la mode, l’IFM, la prestigieuse école de mode parisienne, l’une des meilleures au monde, où se forment les futurs grands créateurs de demain.

Cette série documentaire propose de les suivre tout au long de leur première année d’études, dans la découverte du métier de designer, dans la confrontation de leurs valeurs avec le milieu de la mode, dans les épreuves comme dans leurs succès.

Suzon, 19 ans, vient de Rennes. Élève méritante, sa vision de la mode est marquée par un engagement sans concession pour l’environnement.

Dani, 20 ans, est irakien. Il vient de Strasbourg, où sa famille est réfugiée depuis cinq ans. Passionné de mode depuis l’enfance, il veut promouvoir la fluidité entre le sexe et le genre.

Franck, 19 ans, né en Côte d’Ivoire, vit dans une cité en banlieue parisienne. Après un parcours scolaire difficile, il entre à l’IFM avec une âme d’artiste autodidacte.

Tous trois croisent Hugo, 27 ans, étudiant en cinquième et dernière année. Peut-être la nouvelle star de la mode de demain, Hugo prépare sa collection pour le show de la Fashion Week, le sommet de l’année à l’IFM. Et sa carte de visite pour être recruté par les grandes maisons…

Alors que Hugo est à quelques mois d’intégrer le monde professionnel, Franck, Dani et Suzon viennent changer leur vie et jouent leur avenir. Sur les 100 étudiants de première année, une vingtaine échouera à passer en deuxième année. Devenir styliste est un apprentissage exigeant.

Épisode 1 La rentrée

Suzon, Franck et Dani sont nés après l’an 2000. Ils rêvent de devenir styliste et font leur entrée à l’Institut français de la mode, la prestigieuse école parisienne. Ils découvrent un métier exigeant et confrontent leurs valeurs avec le monde de l’industrie du luxe.

Épisode 2 L’épreuve

Suzon, Franck et Dani préparent leur premier examen, le jury de style. Ils ont un mois pour inventer un nouveau corps et l’habiller. Hugo, en cinquième et dernière année d’études, prépare le show de la Fashion Week. Il doit briller pour assurer son avenir professionnel.

Épisode 3 Le jury

Journée épique à l’IFM, les étudiants de première année passent leur premier jury de style dans un mélange d’euphorie et de stress. Suzon, Franck et Dani défendent tour à tour leur création, leur personnalité se révèlent. Hugo fait visiter l’école à ses parents.

Épisode 4 Demain

Suzon, Franck et Dani découvrent leur note au jury de style, entre joie et déception. Passeront-ils tous en deuxième année ? Hugo présente sa collection lors du show de la Fashion Week. Se fera-t-il remarquer et embaucher par la grande maison de ses rêves ?