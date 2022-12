« Les Grandes Heures de l'Automobile Italienne » lundi 5 décembre 2022 sur RMC Découverte

Lundi 5 décembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la collection documentaire « Les Grandes Heures de l'Automobile » qui sera consacré aux voiures italiennes.

Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini, Lancia… Les voitures italiennes ont un charme particulier et s’exportent dans le monde entier depuis plus d’un siècle.

Dans ce nouvel épisode des Grandes Heures de l’Automobile, le journaliste Le Tone nous raconte leur histoire, des premiers tours de roue de Fiat en 1900 aux succès d’Alfa Romeo puis de Ferrari dans l’univers des sportives d’exception.

Au cours de ce voyage dans le temps, illustré par des archives inédites, l’animateur prend le volant de modèles de toutes les époques entrés dans la légende, par leurs innovations et leur élégance. Des best sellers populaires comme la Topolino voulue par le régime fasciste en 1936, qui avait 10 ans d’avance sur notre 2CV, ou l’indémodable Fiat 500 de 1957, dont la réplique est encore au catalogue de la marque turinoise aujourd’hui.

Et bien sûr des voitures de prestige qui ont défini les codes techniques et esthétiques du luxe automobile, comme la fabuleuse Lamborghini Miura de 1966 ou les Ferrari 250 GT, Testarossa et F40 des années 1950 à 1990.