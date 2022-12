« Cuisine mexicaine, ça ne manque pas de piquant ! » mardi 6 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Mardi 6 décembre 2022 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit « Cuisine mexicaine, ça ne manque pas de piquant ! » réalisé par réalisé par Francois Guillaume, écrit par Marie Garreau de Labarre.

Elle est la deuxième "cuisine du monde" la plus consommée en France. Malgré les 9 000 km qui séparent Paris de Mexico, cette cuisine haute en couleurs a pris ses quartiers dans l'Hexagone.

Tacos, fajitas et guacamole pimentent nos repas et dépaysent nos papilles. Exotique, pratique à préparer, relevée, la cuisine mexicaine a de multiples atouts. Aujourd'hui, près d'un Français sur trois craque régulièrement pour des produits "tex-mex" dans son supermarché.

Mais d'où viennent ces produits ? Et que contiennent-ils ? Sont-ils vraiment mexicains? Avec ses recettes en kits, la cuisine mexicaine a su proposer une offre ludique, surfant sur la vague du "do it yourself".

Mais forte de ce succès, elle ne compte pas se cantonner aux étals des grandes surfaces, et se décline en fast food et restaurants gastronomiques.