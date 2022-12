“Maisons et hôtels de légende” : La Cité radieuse de Marseille, dimanche 4 décembre 2022 sur France 2

Dimanche 4 décembre 2022 à 15:10, France 2 vous proposera de découvrir un nouvel épisode de la collection documentaire inédite “Maisons et hôtels de légende”. Le quatrième numéro sera consacré à La Cité radieuse de Marseille.

Dépositaires de visions, d’espoirs et d’histoires hors du commun, ils stimulent l’imaginaire et intriguent. Ce sont des sites extraordinaires, des lieux incarnés ou secrets, des maisons et hôtels « de légende ». Mais ces légendes n’existent que grâce à ceux qui les font vivre.

Cette collection propose d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés qui habitent ces lieux, les entretiennent ou y travaillent. Des propriétaires qui ont à cœur de les préserver, de les transmettre de génération en génération ; des gardiens qui en connaissent les moindres détails ; des artisans qui les bichonnent ; des petites mains qui chaque jour contribuent à leur grandeur…

Au-delà de leur propre histoire et à travers les personnages, tous ces endroits interagissent avec leur territoire : ils les animent et s’en nourrissent, ils sont ancrés dans leur région et dans la réalité de la France d’aujourd’hui. Le chef étoilé d’une grande maison élabore les menus d’une cantine scolaire, un hôtel de luxe très fermé fait vivre un quartier commerçant… Ces histoires seront l’essence de cette collection, tout comme les souvenirs liés à la mémoire des lieux, constitutifs de leur prestige.

Épisode 4 La Cité radieuse de Marseille : l’utopie du Corbusier

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Cité radieuse est un immeuble sorti de terre à Marseille après-guerre : elle devait héberger les sinistrés de guerre du Vieux Port, dont le quartier avait été entièrement détruit. Pensée par le très célèbre Le Corbusier, elle révolutionna l’architecture mondiale : les dimensions de ce village vertical de 337 appartements sont du jamais vu pour l’époque. 56 mètres de haut, 137 mètres de long et 24 mètres de large.

Révolutionnaire par son architecture, elle innove aussi par son concept : tout a été imaginé pour favoriser la vie en collectivité : école, rue commerçante, gymnase, cinéma.

70 ans après son inauguration, les habitants poursuivent l’utopie sociale de son créateur. L’école ouvre ses portes aux résidents, la rue commerçante accueille les visiteurs, et les « corbuséens » historiques tentent de préserver la mémoire de ce bâtiment hors-norme.