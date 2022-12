« Françoise Hardy, tant de belles choses » à revoir sur France 3 vendredi 9 décembre 2022 (vidéo)

Vendredi 9 décembre 2022 à 23:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Françoise Hardy, tant de belles choses » écrit par Olivier Bellamy et réalisé par Jean-Pierre Devillers.

Ce documentaire retrace l’itinéraire d’une jeune fille timide mais talentueuse, qui, propulsée dans le monde de la chanson et du show-biz, a su garder son mystère et son indépendance.

Françoise Hardy se raconte à travers quarante années de chansons et 24 albums. Un « Message personnel » (1973) et de vérité.

Un portrait vérité de la chanteuse auteure-compositrice Françoise Hardy. Elle se raconte. Sur tout. Sa maladie. Son cancer. Sa vie d’artiste, étroitement liée à sa vie personnelle. Sa volonté de poursuivre sa route, toujours soutenue par son fils Thomas.

Car « l’amour est plus fort que la mort » comme le dit « Tant de belles choses » (2004), une chanson écrite pour raconter ce moment de vie bouleversée. « J’ai toujours écrit les textes à partir de mélodies, elles ont toutes une dimension mélancolique qui ravive certaines tristesses ou douleurs, et il suffit que je trouve la connexion entre les mots et la mélodie. C’est presque la mélodie qui me suggère ça. C’est un exutoire. »