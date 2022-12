“La guerre des trônes” saison 6 : les deux premiers épisodes sur France 5 jeudi 15 décembre 2022 (vidéo)

Jeudi 15 décembre 2022 à 21:00, Bruno Solo vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes inédits de la 6ème saison de “La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe”.

Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Plaza dans le rôle d’un prérévolutionnaire, cette saison 6 de “La guerre des trônes” (1757-1788) éclaire l’une des périodes les plus tumultueuses de notre histoire grâce à des séquences de fiction en costumes et décors d’époque, enrichies de véritables dialogues historiques.

Accablé par les impôts et les guerres, le peuple français est en colère, pendant que le jeune Louis XVI grandit à l’ombre de son grand-père et fait la rencontre de sa future femme, Marie-Antoinette. La première véritable guerre « mondiale » éclate, les États-Unis d’Amérique deviennent une puissance indépendante et la Russie joue un rôle clé dans la politique européenne.

Bruno Solo, depuis les châteaux de Versailles, Fontainebleau et Breteuil, et dans sa désormais célèbre « salle de la carte », décrypte les intrigues, les affaires d’espionnage, les jeux de pouvoir et d’influence qui s’exercent en Europe au XVIIIe siècle et pose la question : apprenons-nous vraiment de nos erreurs passées ?

6 épisodes, trois soirées événements sur France 5

Épisode 1 1757-1759 – Louis XVI, l’enfant de la guerre

En Autriche, en Russie, en France… l’Europe vit sous le règne des femmes. À Versailles, le jeune Louis-Auguste de Berry (futur Louis XVI) grandit auprès de son tyrannique frère aîné. Mais quand son grand-père, le roi Louis XV, est victime d’un attentat, le royaume est alors gouverné par sa favorite, Madame de Pompadour. Un scandale pour le peuple déjà très affaibli par la guerre.

Cet épisode retrace les débuts de la guerre de Sept Ans, que l’histoire a retenue comme la première guerre mondiale.

Épisode 2 1760-1763 – Louis XVI ou le royaume perdu

L’enfance de Louis XVI est bouleversée par un drame qui va changer sa vie. Tandis que l’Autriche et la France se battent contre la Prusse et l’Angleterre, outre-Atlantique Louis XV perd les colonies françaises acquises par Louis XIV au prix du sang. La guerre de Sept Ans se joue sur l’ensemble des mers du globe !