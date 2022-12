“Les routes les plus dangereuses du Monde” en Espagne, jeudi 15 décembre 2022 sur W9

Jeudi 15 décembre 2022 à 21:10, W9 rediffusera un épisode de la seconde saison de la série documentaire “Les routes les plus dangereuses du Monde” présenté par Stéphane Carpentier. Ce numéro nous emmène en Espagne où les fous du volant sont nombreux sur l’autoroute des vacances.

Ce sont les deux réseaux routiers les plus dangereux d'Espagne : la AP9 à l'ouest qui relie sur 220 km la Corogne à la frontière portugaise et la AP7 à l'est, qui va de Barcelone au détroit de Gibraltar sur plus de 1 000 km.

Ces deux axes comptabilisent à eux seuls plus de 20% des accidents de la route en Espagne. Tous les ans, les autorités y déplorent environ 20 000 blessés. La vitesse excessive, la consommation de stupéfiants ou d’alcool, ainsi que des véhicules trop chargés sont à l'origine de cette hécatombe. Et c'est en été que le pic explose.

Pendant la haute saison, plus de 10 millions de Français empruntent ces routes en direction du sud et de ses plages. Il se retrouvent au milieu du flot de camions - près de 7 millions par an - qui franchissent la frontière pour transporter des marchandises entre l'Espagne et l'Europe du Nord. Des poids lourds au chargement souvent excessif qui mettent régulièrement en danger les automobilistes.

Entre les familles qui partent au soleil, les camions qui sillonnent les axes jour et nuit et les fous de vitesse, les pompiers et les gendarmes de la Guardia civil ont beaucoup à faire pour surveiller les flux et limiter la casse.