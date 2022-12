« J’irai dormir chez vous » au Costa Rica, vendredi 16 décembre 2022 sur RMC Découverte (vidéo)

Vendredi 16 décembre 2022 à à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de (re)découvrir sur RMC Découverte un numéro de « J’irai dormir chez vous » tourné au Costa Rica.

Lorsqu’Antoine part tourner l’épisode Costa Rica alors que la crise du Covid n’est pas terminée, le pays est un des rares à avoir gardé ses frontières ouvertes.

Le globe-squatteur commence son voyage à San José, la capitale. Ici tout le monde porte le masque et il découvre qu’il sera plus difficile d’aller chez les gens. Mais il tombe sur Edouardo et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas affecté par la pandémie.

À Jaco, sur la côte Pacifique, Antoine constate qu’il existe des soirées clandestines mais il préfère partir dans les montagnes. Dans un village, sa curiosité est attirée par un animal incongru qui traverse la route. C’est le point de départ de sa rencontre avec Mauricio, un cavalier qui l’emmène chez lui.

Puis il se dirige sur la côte caraïbe où les gens sont beaucoup plus détendus. Antoine s’éloigne dans l’intérieur du pays, vers les réserves indigènes. C’est là qu’il rencontre Marcelino assis dans la rue qui recoud une chaussure. Ce dernier l’accueille chez lui et lui présente sa petite famille.

