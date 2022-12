« Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid » vendredi 16 décembre 2022 sur France 5

À l'occasion du centenaire de sa naissance, France 5 diffusera vendredi 16 décembre 2022 à 22:50 le documentaire inédit « Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid » réalisé par Patrick Jeudy.

25 novembre 1959. À 37 ans, Gérard Philipe vient d’être fauché en pleine ascension par un mal dont il ignorait l’existence. Dans les heures qui suivent, une foule bigarrée, anonyme, compacte, converge vers son domicile pour un ultime hommage.

Gérard Philipe ne se contenta pas d’être le plus grand comédien de son époque. Il prit part à tous les combats de son temps : résistant FFI, militant contre la bombe atomique et pour la paix au pire de la guerre froide, défenseur de la culture au sein du TNP et militant pour l’éducation populaire.

Construit sur une série de flash-back en tout archives, ce documentaire adapté du roman de Jérôme Garcin et réalisé par Patrick Jeudy sera l'un des temps forts de la commémoration, en 2022, des 100 ans de la naissance de Gérard Philipe.

L'ouvrage « Le Dernier Hiver du Cid » de Jérôme Garcin est sorti en 2019 aux Éditions Gallimard.