Julie Andrieu vous donne rendez-vous samedi 17 décembre à 16:10 sur France 3 pour découvrir Noël au château de Vaux-le-Vicomte.

Depuis de nombreuses années, Julie sillonne la France au volant de sa petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions.

Dans ce numéro, elle nous fait découvrir les traditions culinaires et festives à Vaux-le-Vicomte.

Cette année, le château de Vaux-le-Vicomte dédie l’ensemble de ses décors aux fables de La Fontaine et accueille Julie et ses invités pour un incroyable banquet de Noël. Automates, vidéo-mapping géant en intérieur et en extérieur, pièce de théâtre, rythment ce repas de fête.

Au menu : Pâté d’anguilles par Dominique Brisson et Julie Andrieu, Rôt de chapon au beurre de noisettes par Gregory Marinho, Brie de Melun, Brie de Meaux et Coulommiers apporté par Dominique Carrion, mousseline aux noisettes par Eric Naudin, mon beau sapin roi des forêts par Frédéric Cassel et pain à la farine du moulin de Chantermerle, apporté par Anne Gobart.