« Familles royales : secrets et scandales - Charles III enfin Roi » lundi 19 décembre 2022 sur W9

La reine Elizabeth II vient de s’éteindre au terme de 70 ans de règne. Après avoir patienté pendant des décennies, son fils Charles accède enfin au trône. Mais qui est vraiment le nouveau roi d’Angleterre ? Des journalistes people et des spécialistes de la monarchie mais aussi l’animatrice franco-britannique Louise Ekland ou le comédien Guillaume Gallienne nous dévoilent l’histoire méconnue de Charles III, son humour potache, son flegme so british mais aussi son caractère irascible et ses petits caprices de vieux monarque. À 74 ans, est-ce l’heure de la revanche pour Charles III, celui qui a longtemps été le mal-aimé de la monarchie britannique ?

Dès sa naissance, le prince Charles a grandi dans l’indifférence de ses parents, absorbés par leurs charges officielles. Pendant de longs mois, ils l’abandonnent à la garde de nourrices alors qu’ils voyagent à travers l’empire britannique. Puis, le jeune garçon est envoyé loin de Londres, au fin fond de l’Écosse, dans un pensionnat strict et austère. Pas assez fort, pas assez viril, le Prince Charles ne cesse de décevoir ses parents qui lui préfèrent son jeune frère, le sulfureux Andrew. Depuis leur enfance, les deux hommes se détestent et malgré les scandales de ses frasques avec des prostituées mineures, la Reine n’a cessé de valoriser celui qui entache la Couronne.

Mais Charles n’a pas seulement été boudé par sa famille. Tenu pour responsable du naufrage de son mariage avec Diana puis du décès de la « princesse des cœurs », il devient l’homme le plus détesté d’Angleterre à la fin des années 90. Il lui faudra des années pour regagner l’estime du peuple. Petit à petit, les Anglais découvrent un homme aimant, tendre avec ses enfants, souvent drôle, parfois farfelu, n’hésitant pas à s’inviter sur le plateau de la BBC pour présenter la météo ou à commercialiser des saucisses bio produites sur ses terres.

Amoureux transi, le futur monarque réussit même à imposer son amour de toujours, Camilla Parker Bowles, que Diana avait surnommée le « rottweiler ». En 2005, Charles et Camilla se marient sous le regard approbateur de la reine Elizabeth II. Tout semble enfin sourire à Charles.

Mais l’image modèle de la famille royale patiemment bâtie depuis des décennies vole en éclats en 2021. Charles est mis à mal par son propre fils, Harry, et sa belle-fille. Meghan Markle accuse Charles de racisme. Et Harry n’a pas fini de régler ses comptes avec son père. Alors même que Charles vient tout juste de monter sur le trône, le cadet des Windsor s’apprête à publier des mémoires explosives qui vont plonger le nouveau Roi au cœur d’une tempête médiatique. Charles III va devoir tenir bon pour défendre la Couronne.

À la fois grand aristocrate et modernisateur, portrait de celui qui incarne le nouveau visage de la monarchie britannique.

