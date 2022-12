« Volcans : Menace sur l'Europe » à revoir lundi 19 décembre 2022 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 19 décembre 2022 à à 21:05, RMC Story proposera dans la case “Lundi catastrophe” une soirée sur les volcans avec la rediffusion de deux documentaires « Volcans : menace sur l'europe » et « Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ? »

21:05 « Volcans : Menace sur l'Europe »

Partout en Europe, la terre gronde. L’éruption en 2021 du Cumbre Vieja dans l’archipel espagnol des Canaries ou encore celle de l’Eyjafjallajökull en Islande en 2010, sont là pour nous rappeler que le vieux continent n’est pas à l’abri d’événements volcaniques majeurs. Leurs conséquences, qu’elles soient humaines, économiques ou environne mentales peuvent s’avérer désastreuses pour les populations.

Au total, l’Europe compte une centaine de volcans actifs dont une trentaine se situe sur le territoire de l’Union Européenne. Tous ont connu au moins une phase éruptive au cours des 10 000 dernières années et sont donc considérés, aujourd’hui encore, par la communauté scientifique, comme potentiellement dangereux. Si ces monstres endormis se réveillaient un jour, ils provoqueraient de véritables catastrophes. Car la plupart d’entre eux sont implantés dans des régions très densément peuplées : la zone volcanique de l’Eifel en Allemagne, sans oublier le Vésuve situé juste à côté de la ville de Naples.

Les scientifiques sont formels : il n’y a aucune raison que des éruptions comme l’Europe a pu connaître dans son histoire, ne se reproduisent pas. Reste à savoir quand et où aura lieu la prochaine… Ce documentaire, mené à la manière d’une véritable enquête géologique, tente de répondre à une question : l’Europe pourrait-elle faire à nouveau l’objet un jour d’une éruption volcanique majeure et dévastatrice ?

Un documentaire réalisé par Olivier Lacaze.

22:15 « Volcans d'Auvergne : vont-ils se réveiller ? »

La chaîne des Puys, au centre de la France, en Auvergne, est un site d’exception classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Une succession de volcans à perte de vue. Un paysage des plus paisibles. Pourtant, la lave pourrait y surgir à nouveau, à tout moment ! Dans 6 mois, 10 ans, 1000 ans…

Par le passé, ces volcans ont secoué toute la région et même au-delà. Soit par des explosions dont on a retrouvé des traces jusqu’en Suisse, soit par des torrents de lave incandescente, sur un trajet qui va jusqu’à 15km. Une véritable menace dont la première victime serait la plus grande ville voisine : Clermont-Ferrand et ses 143 000 habitants.

Et si la terre des plus jeunes volcans de France métropolitaine se mettait à nouveau en colère ? Quels types d’éruptions seraient alors possibles ? Avec quel impact pour les villes et les habitants de la région ? Une éruption surprise pourrait-elle se produire malgré la vigilance des scientifiques ?

A l’aide d’animations 3D, depuis la formation de ces volcans jusqu’à leur surveillance, voici une plongée dans l’un des sites naturels des plus fascinants… la chaîne des Puys !