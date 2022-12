“Les secrets engloutis” : « L'ascension de l'empire romain » & « L'incincible Armada » le 20 décembre 2022 sur RMC Story

Mardi 20 décembre 2022 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir deux épisodes inédits de la série documentaire “Les secrets engloutis” : « L'ascension de l'Empire romain » et « L'incincible Armada ».

21:10 Épisode 02x15 « L'ascension de l'empire romain »

Cet épisode dévoile les secrets de la façon dont l'Empire romain contrôlait les mers du monde antique et exploitait la puissance des volcans pour défier la nature elle-même. Vous allez découvrir les secrets extraordinaires de l'une des plus anciennes épaves du monde et mettons au jour un port perdu depuis des siècles sous le sol italien.

22:10 Épisode 02x07 « L'incincible Armada »

En vidant l'océan près de Terre-Neuve, on découvre un galion basque préservé faisant le commerce lucratif de l'huile de baleine. L'empire espagnol compte sur de puissants navires comme celui-ci pour ramener du Nouveau Monde des cargaisons précieuses, comme l'argent et le tabac. Mais lorsque l'Angleterre, nouveau rival, veut une part de cette richesse, les Espagnols attaquent. L'extraction d'une épave de l'Armada au large de l'Irlande révèle une extraordinaire bataille pour le contrôle.

À la suite de ces deux épisodes inédits, RMC Story rediffusera deux autres numéros :

23:10 Épisode 01x03 « Les mondes perdus de la Méditerranée »

Sous les eaux bleues de la Méditerranée dorment les trésors d´empires déchus et les vestiges de leurs guerres. Aujourd´hui, les images de synthèse associées à une technologie de l´imagerie innovante permettent de retirer virtuellement cette vaste mer pour y découvrir les secrets et les mystères de ses plus grandes civilisations. Ces avancées nous révèlent des batailles anciennes et des cités antiques aujourd’hui disparues.

00:10 Épisode 01x09 « Mystérieux volcans sous-marins »

Le Pacifique regorge de bien des périls, comme des volcans, des tremblements de terre violents et de géants tsunamis. Des reconstitutions et une technologie de pointe utilisées pour cartographier les océans, vont permettre d'explorer en détail le Pacifique pour révéler comment se sont développées les pires catastrophes que la Terre ait connues et les menaces potentielles qui se cachent au bord de grandes villes telles que Seattle, Tokyo et Wellington.