“Rendez-vous en terre inconnue” avec Nawell Madani en Mongolie, mercredi 21 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Mercredi 21 décembre 2022 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “Rendez-vous en terre inconnue” dans lequel Nawell Madani a accepté de s’envoler, les yeux bandés, aux côtés de Raphaël de Casabianca.

C'est seulement en plein vol qu’elle découvre sa destination : la Mongolie en plein hiver. Une annonce qui bouleverse littéralement l’humoriste belge. Et ce n’est là que le début d’une aventure à -25°C chez des éleveurs de yacks, qui semble transporter Nawell Madani sur une autre planète.

Au cœur des montagnes du Khangaï, en plein centre de la Mongolie, Nawell et Raphaël ont rendez-vous avec une famille d’éleveurs nomades. En ce début d’hiver, l’immensité de la steppe commence à se couvrir de blanc. Et après 3 jours de voyage, c’est à 2 500 mètres d’altitude, que Nawell et Raphaël font la connaissance de Zolbayar et sa famille.

Pendant plus de 2 semaines, ils vont partager le quotidien de ces êtres soudés par un amour inconditionnel et une immense bienveillance. Leur moteur commun : se battre pour atteindre ses rêves.

Fiers défenseurs de traditions ancestrales et travailleurs infatigables, Zol et sa femme Okhino sont éleveurs de yacks. Malgré les difficultés, ils aiment passionnément leur vie. Et leurs enfants… C’est aussi pour eux qu’ils se battent au quotidien. Leurs cinq filles vont à l’école en ville et rêvent d’une vie citadine. Le dernier espoir d’un maintien de la tradition familiale repose peut-être sur les épaules du petit dernier, Togui, 3 ans.

La complicité entre Nawell et les filles est immédiate. Elle est bouleversée par leur indépendance, leur maturité et leurs espérances. Nawell comprend leur désir de changer de vie. Et s’identifie presque à ces jeunes filles, dont l’ambition ultime est de lire la fierté dans le regard de leurs parents.