“Noël à Disneyland : dans le secret du plus grand parc” sur TFX mercredi 21 décembre 2022

À voir ou à revoir sur TFX mercredi 21 décembre 2022 à 21:05, le documentaire “Noël à Disneyland : dans le secret du plus grand parc”.

Avec plus de quinze millions de visiteurs par an, Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe. Et c'est pendant les fêtes de Noël que la fréquentation est à son apogée.

Mais pour les salariés, c'est un incroyable défi : après Halloween, ils n'ont que quelques jours pour habiller le parc aux couleurs de Noël.

Au programme : changer toutes les décorations sur plus de cent sapins, installer cinq cents guirlandes sur Mainstreet, embellir le château de la Belle au bois dormant, mettre au point la nouvelle parade, régler le spectacle son et lumière et surtout installer le gigantesque sapin de Noël qui trônera au milieu du parc.