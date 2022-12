“Duel 2 Mécaniques” avec Vincent Lagaf' et Bruce Jouanny sur RMC Découverte jeudi 22 décembre 2022 (vidéo)

Jeudi 22 décembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier numéro de “Duel 2 Mécaniques” avec Vincent Lagaf' et Bruce Jouanny qui se déroulera au Maroc.

Dans ce tout nouveau programme mêlant mécanique et aventure, Vincent Lagaf’ et Bruce Jouanny partent en road trip au Maroc pour comparer l’ancienne et la nouvelle génération d’un véhicule mythique : le Land Rover Defender.

Dans des paysages à couper le souffle, ils vont repartir du cahier des charges du célèbre 4x4 pour tester, comparer et répondre à cette question : est-ce que le nouveau Defender dévoilé en 2019 est à la hauteur de son prédécesseur, qui en 68 ans d’existence, est devenu une légende chez les baroudeurs ?

Il s’agit d’un véritable combat entre le pilotage et l’assistance électronique, entre l’authenticité et la puissance, entre la robustesse et le confort : un “Duel 2 Mécaniques” entre l’ancien et le nouveau monde automobile

A l’issue de 4 jours de road trip intenses, quelle génération du Defender remportera les suffrages ? Lequel va franchir le plus d’obstacles sans rechigner ? Quelle mécanique va leur donner le plus de sueur ? Le plus de plaisir ?

Réponse au bout des 600 kms de pistes qui les mèneront du haut de l’Atlas Marocain au désert du Sahara.

Ensemble Vincent et Bruce vont parcourir le Maroc à travers les paysages les plus fous pour tester et comparer leurs montures.

Passage de gué en rivière, ascension d’un sommet de l’Atlas à 3000 mètres d’altitude, franchissement de dunes de sable dans le Sahara, tout va y passer.

Ils testeront aussi la capacité de remorquage, le changement de roue, l’enlisement, et face aux épreuves, ils ne sont pas à l’abri de pépins mécaniques...