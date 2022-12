« Premiers pas dans les Rocheuses » vendredi 23 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Vendredi 23 décembre 2022 à 21:00, France 5 vous emmène dans un cadre naturel splendide et dangereux où les animaux grandissent et doivent relever une multitude de défis.

C’est leur premier jour sur terre, leurs premiers pas dans ce monde spectaculaire et intimidant. Ils sont nés dans les montagnes Rocheuses. Un cadre naturel splendide et dangereux. Les animaux grandissent ici sur des terres sauvages, au cœur de l’Amérique du Nord. Et ils ont beaucoup à apprendre, une multitude de défis à relever.

Ce film nous emmène en voyage une année dans les Rocheuses, la deuxième plus grande chaîne montagneuse au monde – 4 800 km de long.

Cette formidable chaîne englobe une centaine de monts différents, de son point le plus bas dans le sud-ouest américain à sa pointe nord dans l'Arctique canadien. En conséquence, les Rocheuses abritent une gamme étonnante d'écosystèmes : de la prairie à la toundra alpine. Bon nombre des plus grandes rivières d'Amérique du Nord prennent leur source dans ces montagnes, fournissant de l'eau vitale aux terres arides et de l'eau potable à des millions de foyers. La population est en constante expansion et exerce une pression accrue sur la nature sauvage, faisant des sommets les derniers refuges pour les espèces les plus emblématiques d'Amérique du Nord comme le grizzly, le mouflon, la grue du Canada ou encore le bison.

Dans ce film épique, nous suivons la vie de plusieurs familles alors qu'elles élèvent leurs petits. De l'enfance à l'indépendance, nous découvrons l'histoire des Rocheuses à travers les yeux de ceux qui sont nés ici. Les défis de la maternité sont relevés : couver, nourrir et protéger ses petits – parfois même de la jalousie de leurs géniteurs –, et enseigner les nombreuses règles à respecter pour survivre dans les Rocheuses. Du fond des terriers ou à des milliers de mètres dans le ciel, nous sommes les témoins discrets d’une nature préservée.

Un document réalisé par Joseph Pontecorvo.