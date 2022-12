“En attendant Noël” : les stars chantent sur C8 les grands succès de Noël, vendredi 23 décembre 2022

Vendredi 23 décembre 2022 à partir de 21:20, C8 diffusera “En attendant Noël”, une soirée une soirée exceptionnelle pour partager l’émotion et la magie de Noël à travers les plus grands succès de Noël interprétés par des stars de légende.

Dans ce document exceptionnel et inédit, réalisé par Humbert Ibach, Joe Dassin, Céline Dion, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Chantal Goya, Frank Michaël, Dalida, Johnny Mathis, Lara Fabian, Sheila, Line Renaud, Kylie Minogue, Pavarotti, Elvis Presley etc… nous livrent leurs plus belles interprétations des incontournables standards de Noël entre traditions et chants sacrés.

Avec les témoignages de personnalités d’exception qui se confient avec émotion sur leurs plus beaux souvenirs de Noël.

“En attendant Nöel”, une soirée qui réunit toutes les générations et célèbre l’esprit de Noël dans toute sa ferveur à découvrir sur C8 vendredi 23 décembre 2022.