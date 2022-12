« Ma vie en camping-car » : série documentaire inédite sur W9 à partir du mardi 10 janvier 2023

Mardi 10 janvier 2023 à 21:10, W9 débutera la diffusion de « Ma vie en camping-car », une série documentaire inédite en 6 épisodes au cours de laquelle nous suivrons 6 familles qui partagent cette passion.

En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent... Et ceux qui partent avec ! Aujourd’hui, on compte plus de 500 000 camping-cars en circulation en France, pour 1,4 million d’adeptes. Un phénomène de société qui se résume en un mot : liberté.

Dans « Ma vie en camping-car », qu’ils soient professionnels du secteur ou simples pratiquants, découvrez les histoires de ceux qui partagent la même passion... À tel point que leur camping-car est souvent considéré comme un membre supplémentaire de la famille.

Au programme, partez à la découverte de la côte Atlantique avec Christelle, Jérôme et leurs enfants pour leur tout premier voyage en camping-car, retrouvez Jean-Marie et son équipe dans le Var où il tient une aire spécialisée dans l’accueil de camping-cars, familiale et paradisiaque, embarquez pour le périple familial de plusieurs mois, à travers toute l’Europe, de Jessica et Thomas, les parents Micheline et Patrick, les grands-parents, leurs 2 enfants et leurs 2 chiens...

Découvrez également l’univers luxueux d’une concession de camping-cars haut-de- gamme tenue par Olivier et ses 2 filles à Avignon, mais aussi une concession décontractée tenue par 4 amis passionnés, véritables agents immobiliers de maisons roulantes à Lyon ou encore l’odyssée intense et mouvementée de Stéphanie, Maxence et leurs enfants.

Spots d’exception, rencontres uniques, souvenirs inoubliables... Et moments galères... Et si la vie était plus belle quand la chambre avec vue n’est jamais la même ?

Les deux premiers épisodes de cette série documentaire inédite seront diffusés mardi 10 janvier 2023 à 21:05 sur W9.