« Les trésors des plus beaux jardins français » sur France 5 lundi 26 décembre 2022 (vidéo)

Lundi 26 décembre 2022 à 21:00 sur France 5, Sophie Jovillard vous propose de découvrir les trésors des plus beaux jardins français dans un documentaire inédit réalisé par Katia Chapoutier.

Concrétisation des rêves les plus fous, lieux de créativité débridée, espaces préservés de communion entre l’homme et la nature, les jardins n’ont cessé au fil des siècles de se réinventer. Qu’il soit rectiligne comme le jardin à la française, idéalisé comme le jardin romantique, exotique ou contemporain, chacun d’entre eux est l’expression d’un condensé d’intelligence scientifique, culturelle et émotionnelle de ses créateurs .

Les jardins visités dans ce film ont été les témoins incontournables de nombreux grands événements et les outils du rayonnement de la France.

Charmants, rares, grandioses, ils racontent les évolutions au fil des siècles. Nous découvrons aux abords du lac Léman que les jardins médiévaux étaient des lieux à la fois sacrés et nourriciers. Puis les jardins évoluent vers des espaces de plaisir à la Renaissance comme à Chenonceau ou Villandry avec l’avènement de parterres enchanteurs… Il faudra attendre le siècle du Roi-Soleil à Versailles pour que les jardins deviennent les reflets flamboyants du pouvoir et de l’ambition avec des créations totalement démesurées. Une folie qui sera ensuite balayée par le siècle des Lumières qui instaure le retour à la nature mais dans une approche idéalisée où l’homme s’épanouirait.

Au XIXe siècle, la révolution industrielle suscite de grands bouleversements. Un vent de liberté souffle sur le paysagisme, les jardins deviennent alors les reflets de l’âme de leurs concepteurs.

Qu’il s’agisse de nouvelles versions recréées à l’identique, d’inspirations venues d’ailleurs ou de pures inventions de talentueux autodidactes, la passion du végétal ouvre les champs des possibles…

Bienvenue dans les plus beaux jardins de France pour y découvrir des trésors inattendus.