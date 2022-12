« Espagne : une monarchie au bord du précipice » sur W9 lundi 26 décembre 2022

Lundi 26 décembre 2022 à 21:05, W9 diffusera un nouvel épisode de la série documentaie inédite “Familles royales : secrets et scandales” consacré à l'Espagne, une monarchie au bord du précipice.

Autrefois adulée par son peuple, la monarchie espagnole est aujourd’hui de plus en plus contestée. Felipe VI paye cash les multiples scandales qui ont agité la famille royale ces dernières années, notamment les affaires financières et sexuelles dans lesquelles son père, le roi Juan Carlos, est impliqué.

Après la publication des photos de ses chasses à l’éléphant et la découverte de sa liaison avec une Allemande de 25 ans sa cadette, le roi a également été accusé d’avoir touché 100 millions de dollars de rétro commissions pour des contrats passés entre l’Espagne et les pays du Golfe.

La descente aux enfers de Juan Carlos l’a poussé vers l’abdication en 2014 mais ses frasques et ses malversations financières continuent de faire les gros titres.

Dernièrement, ce sont les revendications en paternité de deux possibles enfants illégitimes qui ont secoué l’Espagne. Le vieux monarque est devenu si impopulaire et encombrant pour la famille royale qu’il a dû s’exiler aux Émirats arabes unis. Une fin de vie désastreuse qui met à mal la monarchie espagnole.

D’autant que Juan Carlos n’est pas le premier des Bourbon d’Espagne à être écarté. En 2015, Felipe VI avait dû prendre ses distances avec sa sœur, l'infante Cristina, et lui retirer son titre de duchesse de Palma de Majorque après d’invraisemblables détournements de fonds publics qui ont envoyé son mari en prison.

À 54 ans, le roi Felipe VI sait que la Maison d’Espagne brûle et qu’il est peut-être le dernier roi. Au bras de son épouse, la reine Letizia, il tente donc de redorer le blason de sa famille, de donner l’image d’un roi moderne et d’un père modèle. Mais les mésententes visibles entre Letizia et sa belle-mère Sofia écornent sans cesse cette image de bonheur sur papier glacé.

Autrefois respectée et largement tolérée même par les Espagnols les plus républicains, la monarchie ibérique fait aujourd’hui régulièrement la une de la presse people et Felipe VI sait qu’il est plus que jamais sur un siège éjectable.