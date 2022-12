“Le siècle des icônes” sur France 5 mardi 27 décembre 2022 (vidéo)

Mardi 27 décembre 2022 à 21:00, France 5 diffusera “Le siècle des icônes”, un documentaire en trois volet qui raconte le XXe siècle au travers de ses plus grandes icônes révélées par la force des images.

Le XXe siècle est le premier siècle de l’histoire de l’humanité « tout en images ». Des débuts du cinéma à la mondovision, tout a été filmé, photographié, faisant de nous les témoins, en temps réel, de notre propre histoire.

Quel rôle ont joué les images dans la grande histoire de ce siècle ? Comment des hommes et des femmes se sont imposés par leur maîtrise de la « communication » ? Pourquoi des acteurs de l’histoire se sont transformés, parfois malgré eux, en véritables icônes ?

Le siècle des icônes raconte, en trois épisodes, le XXe siècle au travers de ses plus grandes icônes. De Charlie Chaplin à Charles de Gaulle, de Marlene Dietrich à Lady Diana, en passant par Gandhi, JFK ou encore Nelson Mandela, le réalisateur Bertrand Delais a retenu des personnages qui ont marqué de leur empreinte le siècle le plus incroyable de l’histoire de l’humanité, celui des émancipations et de la liberté individuelle.

21.00 Épisode 1 1918-1945 Entre rire et propagande

Le monde rentre dans le XXe siècle avec l’invention du cinéma dont Charlie Chaplin sera la première Icône. Mais l’image animée deviendra également un outil de propagande redoutable au service des dictateurs. Ainsi commence ce siècle des icônes, avec des hommes en quête de liberté, sur fond de guerres et de massacres.

21.45 Épisode 2 1945-1973 Des stars au firmament

Après l’horreur de la guerre, l’Amérique bâtit un empire économique et culturel grâce au cinéma et l’émergence d’un nouveau média : la télévision. Les icônes changent de nature, de Marilyn à Piaf ou Mohammed Ali… Les régimes communistes de l’Est s’opposent à cette toute-puissance, un affrontement qui poussera l’homme américain à marcher sur la Lune, en Mondovision à la télévision.

22.30 Épisode 3 1973-2001 Le quart d’heure de célébrité

Partout des nouvelles icônes émergent et portent un message émancipateur : Ali, Bob Marley, Arafat, Simone Veil, Lech Walesa… La chute du mur de Berlin met fin à l’utopie soviétique. Mais alors que l’Occident célèbre l’argent roi et que chacun cherche son quart d’heure de célébrité, le fondamentalisme islamiste frappe l’empire américain en direct sur les écrans du monde entier.

Liste des icônes principales :

Mohammed Ali • Yasser Arafat • Joséphine Baker • Charles Chaplin • Winston Churchill • Lady Diana Marlene Dietrich • Henri Ford • Jean Gabin • Gandhi • Charles de Gaulle • Che Guevara • Mikhaïl Gorbatchev • Jean-Paul II • John Fitzgerald Kennedy • Martin Luther King • Nelson Mandela • Marilyn Monroe • Edith Piaf • Pablo Picasso • Jean-Paul Sartre • Simone Veil • Lech Walesa.