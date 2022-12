“Le Grand Bluff : 30 ans déjà” sur C8 mardi 27 décembre 2022 avec Patrick Sébastien

À l'occasion du 30ème anniversaire de la diffusion sur TF1 du “Grand Bluff” de Patrick Sébastien, C8 propose un documentaire inédit à découvrir mardi 27 décembre 2022 à 21:20.

Le 26 décembre 1992, Patrick Sébastien présente sur TF1 l’émission “Le Grand Bluff”, dans laquelle il a eu idée de se déguiser pour piéger ses collègues animateurs sur le plateau de leurs propres émissions.

Lors de sa diffusion, “Le Grand Bluff” bat un incroyable record d’audience, rassemblant près de 18 millions de téléspectateurs et réalisant une part d’audience de 74% ! C’est aujourd’hui encore, l’émission de divertissement qui a réuni le plus grand nombre de téléspectateurs dans l’histoire de la télévision française.

À l’occasion du 30ème anniversaire de cette émission culte, nous vous proposons de revoir les meilleurs pièges imaginés et interprétés par Patrick Sébastien sur le plateau de "Stars 90" avec Michel Drucker, de "Sacrée Soirée" avec Jean-Pierre Foucault, de "La Roue de la Fortune" avec Christian Morin et Annie Pujol, de "La Famille en Or" avec Patrick Roy, de" Tournez Manège" avec Evelyne Leclercq, Fabienne Égal et Simone Garnier ou encore du "Millionnaire" avec Philippe Risoli.

Ce documentaire vous fera également découvrir en exclusivité des pièges inspirés par “Le Grand Bluff” avec notamment Pascal Sevran, Jack Lang et Frédéric Dard.

Patrick Sébastien mais aussi Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault et Christian Morin nous raconteront, 30 ans après, les coulisses des tournages et nous révéleront des anecdotes inédites.