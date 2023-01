“Planet Killers” : nouvelle série documentaire sur France 5 à partir du 23 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 23 janvier 2023 à 21:10, France 5 débutera la diffusion de “Planet Killers” une série documentaire inédite qui propose une plongée inédite et exclusive dans l'Unité des crimes environnementaux d'Interpol.

“Planet Killers” part à la poursuite de criminels environnementaux, en racontant leur traque par les autorités, en enquêtant sur leur réseau international et en décrivant les conséquences majeures de leurs crimes sur la planète.

Ils tuent notre planète. Ils sont recherchés pour pollution industrielle, commerce d'espèces protégées, exploitation forestière interdite, trafic d’animaux sauvages... D'énormes récompenses sont offertes pour leur capture. Et pourtant, ils ne sont toujours pas derrière les barreaux.

“Planet Killers” est une plongée inédite et exclusive dans l'Unité des crimes environnementaux d'Interpol. Cet accès rare est le fruit de deux ans de discussions avec l'agence internationale. Les équipes de tournage ont suivi leurs opérations à travers le monde et avons eu un accès privilégié aux forces de police des pays partenaires d'Interpol. Français, belges, américains, israéliens, kényans, singapouriens, mexicains, indiens, etc.

Blanchiment d'argent, corruption, fraude financière, violences et meurtres : la criminalité environnementale pèse 300 milliards d'euros par an.

Ces histoires racontent les écocides de notre monde.

Un Français en fuite pour escroquerie à la pollution industrielle, un Kenyan recherché pour braconnage d’éléphants, un Indien accusé de déforestation, un Chinois poursuivi pour trafic d’espèces en voie de disparition. Quatre criminels environnementaux, visés par des notices rouges d’Interpol, parmi les plus recherchés au monde.

Un criminel. Un scandale environnemental. Une traque. Un épisode.

Les deux premiers numéros « Le prince du carbone » et « Le roi de l'ivoire » seront diffusés lundi 23 janvier à 21:00 et 21:50 sur France 5.