“Faites entrer l'accusé” : « Yann Piat, une femme à abattre » sur RMC Story dimanche 8 janvier 2023

Dimanche 8 janvier 2023 à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine “Faites entrer l'accusé” qui reviendra sur l'affaire Yann Piat.

Le 25 février 1994, alors qu'elle vient de quitter sa permanence de député de Hyères à 19h45 et qu'elle rejoint son domicile, Le Mas bleu, en Renault Clio Baccara conduite par son chauffeur Georges Arnaud, Yann Piat est assassinée par deux hommes à moto.

Au débouché d'un lacet sur la route panoramique du Mont des Oiseaux, le passager de la Yamaha Fazer qui suit la voiture ouvre le feu à trois reprises, faisant exploser la lunette arrière. La moto se porte à hauteur de la Clio et le passager tire à nouveau à trois reprises, touchant mortellement la députée (la troisième balle de calibre 38 transperce son poumon droit et la cinquième touche l'artère pulmonaire) et blessant son chauffeur d'une balle dans la cuisse. Georges Arnaud accélère, descend la colline et s'engouffre dans la cour d'une caserne de pompiers à 20h12.

En dépit d'un massage cardiaque et d'une injection d'adrénaline pour stimuler ou provoquer la reprise de l'activité cardiaque, le médecin du SMUR ne peut que constater la mort de Yann Piat. Elle est la première femme députée assassinée en France.

Pour beaucoup, il ne peut s'agir que d'un complot politique le député ayant dénoncé certaines collusions politico-mafieuses.

Deux ministres de l'époque seront même impliqués ! Pourtant, la vérité sera bien différente.