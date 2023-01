“Le jean, toujours tonic ?” sur France 5 mardi 10 janvier 2023 (vidéo)

Mardi 10 janvier 2023 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit “Le jean, toujours tonic ?” réalisé par Maxime Vautier.

Tout le monde, ou presque, en a porté. Depuis l'après-guerre, le jean devenu l'un des piliers de la mode.

Pourtant ce que l'on connaît moins ce sont les dégâts que cette industrie provoque.

Aux côtés de fabricants soucieux de relancer une filière « made in France » plus responsable et, alors que la planète est en surchauffe, ce film enquête dans les coulisses des ateliers de production de nos jeans, dans les gigantesques usines en Turquie ou au Bangladesh, avec une question brûlante : est-il possible de produire un jean plus propre ?