“Maria Callas : Renata Tebaldi, la féline et la colombe” sur France 4 mardi 10 janvier 2023

Mardi 10 janvier 2023 à 21:10, France 4 vous proposera de voir ou de revoir le portrait “Maria Callas : Renata Tebaldi, la féline et la colombe” réalisé par René-Jean Bouyer.

New York, 16 septembre 1968. Dans les coulisses du Metropolitan Opera, les cantatrices Maria Callas et Renata Tebaldi s'embrassent chaleureusement. C'est la fin officielle de l'une des rivalités artistiques les plus acharnées, les plus fructueuses et les plus médiatisées du XXème siècle.

C'est de ce duel, qui oppose, dans les années 50, sur les scènes lyriques les plus prestigieuses du monde, les deux plus grandes voix féminines de l'opéra, instigatrices de son renouveau et de sa popularisation, que ce film fait le passionnant récit.

Tourné à Garnier, à la Scala ou au Metropolitan et riche de nombreuses archives, il donne notamment la parole à des personnalités telles que le chef d'orchestre Riccardo Muti ou la soprano Patricia Petibon et aux intimes de l'une et de l'autre diva tels que Giovanna Lomazzi, l'amie de Callas ou Janine Reiss, son professeur, qui dressent pour nous le portrait de ces deux femmes et artistes d'exception