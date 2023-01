“Panique en mer Baltique” sur ARTE mardi 10 janvier 2023

Depuis le conflit russo-ukrainien, la région de la mer Baltique est redevenue une zone de tensions géopolitiques entre l’UE et la Russie. Un état des lieux des motifs d’inquiétude et des moyens déployés pour assurer la sécurité des Européens à découvrir sur ARTE mardi 10 janvier 2023 à 22:25.

Mars 2022. Trois cents militaires français débarquent en Estonie. Le contingent hexagonal vient renforcer le dispositif de défense des pays baltes aux côtés d’autres bataillons placés sous la bannière de l’Alliance atlantique.

Si la mer Baltique offre un débouché maritime à huit pays de l’Union européenne, ses côtes baignent aussi Kaliningrad, un territoire exclavé offert à l’URSS en 1945 et fortement militarisé.

Depuis le déclenchement de l’“opération spéciale” lancée le 24 février 2022 par Vladimir Poutine en Ukraine, la tension est montée d’un cran dans les États voisins de la Russie.

Déjà inquiets des menées impérialistes de Moscou depuis l’annexion illégale de la Crimée en 2014 et la guerre du Donbass, les trois petits États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) sont en état d’alerte. Il en est de même pour la Suède, qui a déployé des troupes sur l’île de Gotland, et pour la Finlande, qui partage avec la Fédération de Russie quelque 1 300 kilomètres de frontière. Remisant leur quasi-neutralité historique, ces dernières ont demandé en mai dernier leur intégration au sein des forces de l’Otan.

Feu aux poudres

Réactivant des traumatismes anciens, de la grande guerre du Nord (1700-1721) à la guerre froide en passant par la guerre d’hiver (1940-1941), le conflit russo-ukrainien bouscule de nouveau les équilibres dans la région baltique.

Oublié le projet de reconstituer avec la Russie la ligue hanséatique médiévale, cette association des villes marchandes des côtes de la Baltique qui apporta trois siècles durant la prospérité au nord de l’Europe. Terminé aussi pour l’UE l’afflux d’une énergie bon marché grâce aux gazoducs Nord Stream 1 et 2 : les robinets sont coupés. L’heure est aux manœuvres militaires conjointes, à la réactivation des ligues de défense territoriale, au renforcement de la surveillance aérienne et maritime et à la montée en puissance des outils de cyberdéfense.

Mais, dans un proche avenir, l’adhésion à l’Otan de la Suède et de la Finlande mettra-t-elle le feu aux poudres ? Les trois pays baltes pourront-ils conserver leur souveraineté ? La défense des populations russophones d’Europe servira-t-elle d’argument au Kremlin pour une nouvelle intervention ?

Autant de questions critiques abordées par les différents intervenants (analystes, diplomates, militaires, hauts fonctionnaires, anciens chefs d’État …) réunis par Frédéric Compain et Benoît Laborde dans cet état des lieux à même de susciter les plus vives inquiétudes.