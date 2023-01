"Wheeler Dealers : rêves à saisir" : Deux épisodes inédits sur RMC Découverte jeudi 12 janvier 2023

Jeudi 12 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série documentaire "Wheeler Dealers : rêves à saisir".

Mike Brewer, concessionnaire automobile de renommée internationale, se lance dans une mission difficile : aider des amateurs de voitures à troquer leur vieux bolide contre la voiture de leurs rêves.

Mike fait équipe avec l'ancien mécanicien de Formule 1 Marc Priestley. Depuis leur base du sud-est de l'Angleterre, ils achètent, rénovent et vendent tout type de véhicules. Au cours d'une série de transactions avisées, qui donnent au téléspectateur un aperçu unique du monde de l'échange, ils travaillent sans relâche pour constituer un budget suffisant pour acheter les voitures dont leurs clients rêvent.

21:10 Épisode 3 VW Campervan

Dans cet épisode, Scott aimerait posséder un VW Campervan pour emmener son fils en voyage dans leur Ecosse natale. Avec la flambée des prix des camping-cars au fil des ans, Mike et Elvis vont devoir faire preuve de créativité.

22:05 Épisode 2 BMW Z4

Mike et Elvis veulent acheter une BMW Z4 à Simon. Pour commencer ce défi, Simon n’a que 1500 livres d’économies et le moteur de sa voiture actuelle est l’un des pires que Mike et Elvis aient vus.