"Dans les yeux d'Olivier" : nouvelle saison inédite sur France 2 à partir du 30 janvier 2023

Lundi 30 janvier 2023 à 22:55, France 2 débutera la diffusion de la nouvelle saison de la collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" dont le premier numéro vous emmènera sur le terrain du sport.

"Dans les yeux d'Olivier" est le reflet de la personnalité atypique d’Olivier Delacroix. Avec son sens aigu de l’écoute et la proximité qu’il instaure, Olivier Delacroix part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société, bien loin des stéréotypes, et aborde des sujets sensibles. Avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, des personnalités témoigneront également de leur expérience auprès d’anonymes. Ensemble, ils donneront à voir différentes facettes d’une thématique qu’ils ont en commun.

Premier numéro : Au nom du sport

Exercer un sport à haut niveau, c’est vivre pour sa discipline et se soumettre dès le plus jeune âge à une forte pression physique et mentale. Car derrière l’exploit et la performance, il y a aussi la rigueur, le dépassement de soi et l’abnégation. Un univers de compétition dans lequel les records sont primordiaux et qui peut conduire à des situations difficiles, à des abus de faiblesse, mais aussi à des violences psychologiques, physiques ou sexuelles.

Passionnée depuis le plus jeune âge par le motocross et encouragée par ses parents, Mélissa avait tout pour devenir une grande championne. Mais son entraîneur, qui aurait dû la conduire au sommet, a brisé ses rêves professionnels et sa vie, en abusant d’elle.

Wesley a dû renoncer à la vie rêvée de star du football du jour au lendemain, suite à une blessure. Pour lui, le retour à une vie ordinaire a été un choc auquel il n’était pas préparé.

Obsédée par la réussite et la performance, Marion a tout sacrifié pour le vélo, au point de s’oublier et de franchir la ligne rouge du dopage.

Même s’il a su trouver un équilibre, après dix années passées à tout gagner, le multiple champion de voile François Gabart a connu le doute et la fatigue, remettant en question le sens d’une existence tournée vers la quête de performance.

Olivier Delacroix part à la rencontre de sportifs qui ont accepté de parler librement de leurs blessures et de leurs failles dans un milieu où aucune faiblesse n’est tolérée.