"Le mystère des Mayas : des origines à la chute" sur RMC Découverte mercredi 11 janvier 2023

Mercredi 11 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 2ème épisode de la série documentaire "Le mystère des Mayas : des origines à la chute" qui sera consacré à l'émergence de la civilisation.

Dans cette toute nouvelle série documentaire, partez au coeur du « Mystère des Mayas ». Des origines à l’émergence de la civilisation, découvrez l’histoire des premiers Mayas et de leurs ancêtres.

La société Maya s’est construite progressivement au fil des siècles, avant d’atteindre son apogée entre 250 et environ 1500 après JC. Les chercheurs commencent tout juste à découvrir des indices sur les origines et les ancêtres du peuple Maya. Aujourd’hui, avec la technologie Lidar, les chercheurs peuvent révéler les vestiges enfouis depuis des millénaires sous une épaisse végétation.

C’est ainsi qu’ils ont découvert la plus ancienne et plus grande structure en pays Maya jamais découverte, Aguada Fenix. Les réalisateurs de ce documentaire ont obtenu l’exclusivité sur ces fouilles qui ont permis de dater le site à 1100 avant JC, une véritable révolution dans l’histoire des Mayas.

A partir de la découverte d’Aguada Fenix, nous suivrons des équipes d’archéologues, d’anthropologues et de biologistes, qui remontent le temps pour comprendre comment d’une société égalitaire et nomade les Mayas sont devenus la civilisation la plus avancée de l´Amérique précolombienne.

Découvrez l’émergence de la civilisation Maya le mercredi 11 janvier à 21h10 sur RMC Découverte.