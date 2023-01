"Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde" : 2 épisodes sur RMC Story vendredi 13 janvier 2023

Vendredi 13 janvier 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série documentaire "Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde".

21:05 Saison 1 - Épisode 7 Eruption solaire



Si la Terre était touchée par une violente tempête solaire, l'ensemble du réseau électrique s'effondrerait.

Dans les premières heures, cette catastrophe entraînerait une suite ininterrompue d'incendies. A plus long terme, comment la civilisation moderne, dont la plupart des activités nécessite de l'énergie électrique, pourrait-elle y survivre ? Agriculture, transports, télécommunications, eau, services d'urgence : tout serait à l'arrêt, provoquant panique et émeutes dans la population mondiale.

22:10 Saison 1 - Épisode 6 Sursaut de rayons gamma



Le rayonnement cosmique le plus puissant de l'Univers est à quelques secondes de frapper la planète Terre. Quand un rayon gamma issu d'une collision entre deux étoile frappe l'atmosphère, le rayonnement mortel anéantit immédiatement la moitié de la planète. De l'autre côté de la Terre, le continent américain affronte une agonie plus lente tandis que les rayonnements ultraviolets et la famine menacent l'humanité d'extinction.

Dans ces conditions, comment survivre ?