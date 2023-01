"Le monde en face" « Le Parti, la Chine sous emprise » dimanche 15 janvier 2023 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 15 janvier 2023 à 20:55 sur France 5 dans "Le monde en face", Mélanie Tavarant vous proposera de découvrir le document inédit « Le Parti, la Chine sous emprise » signé François Bougon et Walid Berrissoul.

A l'automne 2015, cinq libraires et éditeurs hongkongais disparaissent, puis refont surface devant les caméras de la télévision d'Etat chinoise pour confesser leurs « crimes ». Qu'ont-ils bien pu commettre de si grave pour effrayer le tout-puissant Parti communiste chinois ?

A la tête d'une Chine qui ambitionne de devenir la première puissance mondiale, le PCC est à la fois l'organisation politique la plus puissante et la plus secrète de la planète.

Pour la première fois, des témoins de l'intérieur vont en dévoiler les rouages, dans les coulisses d'une "boîte noire", où le capitalisme sans limites tutoie le totalitarisme et les aveux forcés.

De l'ouverture économique de la fin des années 80 au cauchemar du « Zéro Covid », ce film dresse, grâce aux histoires de ceux qui y ont été confrontés, le portrait d'un Parti dont les dirigeants, Xi Jinping en tête, ont gardé en héritage le culte du secret, l'obsession du contrôle et la paranoïa comme raison d'être.

Après la diffusion de ce documentaire, Mélanie Taravant proposera un débat avec plusieurs invités.