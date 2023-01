"Chantier XXL : Méga porte-conteneurs Français" sur RMC Découverte mardi 17 janvier 2023 (vidéo)

A voir ou à revoir sur RMC Découverte mardi 17 janvier 2023 à partir de 21:10, deux documentaires sur les porte-conteneurs, ces énormes navires de charge destinés au transport de conteneurs de marchandises.

21:10 "Chantier XXL : Méga porte-conteneurs Français"

Leader mondial du transport maritime, la société française de transports CMA CGM est à l'origine d'un incroyable chantier établit en Chine : la construction simultanée de neuf gigantesques porte-conteneurs écologiques.

Dans un monde où les besoins en marchandises sont de plus en plus grands, ces nouveaux bateaux sont à la pointe de la technologie et ne fonctionnent plus grâce aux carburants traditionnels mais au gaz naturel liquide.

Grâce à ce documentaire, suivez toutes les étapes de la construction depuis les usines fabriquant les moteurs et les cuves, jusqu'à la mise à l'eau et la semaine de tests des appareils terminés, éclairées par de nombreuses animations 3D. Entrez dans les coulisses des porte-conteneurs géants nouvelle génération !

Un document réalisé par Josselin Mahot.

22:15 "Porte-conteneurs XXL : sauvetage à haut risque"

Comment l'Ever Given, l'un des plus grands cargos du monde transportant 20.000 conteneurs, a-t-il pu se retrouver dans une situation aussi critique ?

Coincé dans le sable, le navire de quatre cents mètres de long, plus grand que la Tour Eiffel, a instantanément engendré un terrible embouteillage avec des centaines de navires accumulés d'un bout à l'autre du Canal. Cout quotidien de la catastrophe : plus de 10 milliards de Dollars ! Comment les ingénieurs ont-ils opéré pour remettre à flot un tel géant des mers ? Quelle combinaison de force brute et de technologie a été mise en place dans cette opération titanesque ?

A l'aide d'images d’archives exclusives, d'animations 3D et d'entretiens avec ceux qui se trouvaient en première ligne, ce documentaire révèlera les coulisses de cet incident hors norme et décryptera chaque étape de ce sauvetage XXL.

Un document réalisé par Simon Viguie.