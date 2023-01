Mercredi 18 janvier 2023 à 21:10, France 3 diffusera un inédit de "Secrets d'histoire" dans lequel Stéphane Bern retrace l'histoire de l'homme au masque de fer.

Stéphane Bern vous propose de découvrir un fait divers unique, qui oscille entre affaire de cœur et raison d’État… et qui réunit les personnalités les plus influentes du XVIIIe siècle, à commencer par le Roi-Soleil en personne.

C’est depuis le sud de la France, sur l’île Sainte-Marguerite, la plus grande des îles de Lérins qui s’étend sur 160 hectares juste en face de la baie de Cannes, que Stéphane Bern démarre son épopée sur les traces du mystère de « l’homme au masque de fer ».

Le prisonnier le plus célèbre de l’histoire va passer onze ans de sa vie derrière les murs épais de ce fort situé face à la Méditerranée, qui est à l’époque une prison d’État.

Qui a décidé d’isoler cet homme en le privant de tout contact et de toute sortie ? Quelle faute grave, quel crime a-t-il commis pour subir ce châtiment que personne avant lui n’avait reçu ?

Portez un masque de fer nuit et jour… Comment peut-on imaginer pareille punition ? Est-il d’ailleurs possible de vivre avec pareil supplice, ou là encore la légende influence-t-elle la réalité ?

Cet épisode inédit de Secrets d’Histoire tente de trouver les réponses à cette énigme qui n’a pas d’égale dans le monde et dont des écrivains comme Voltaire, Alexandre Dumas ou Marcel Pagnol n’ont pas hésité à leur tour à en livrer une version très personnelle.

Car pas moins de 50 hypothèses existent sur l’identité de l’homme qui se cache derrière ce masque emblématique, devenu le symbole d’une légende froide et inhumaine. Tour à tour, on évoque un amant trop imposant, un fils caché, un ministre trop gourmand, ou même un frère jumeau de sang royal, qui risquerait d’avoir des ambitions.

À Paris, à la cour de Versailles, dans le Piémont et en Provence, c’est une véritable enquête policière que propose ce nouvel épisode de Secrets d’Histoire, au casting incroyable et, avec dans les rôles principaux : Louis XIV, Anne d’Autriche, Fouquet, D’Artagnan, Mazarin, Molière ou le Duc de Guise… et le mystérieux « homme au masque de fer » !

Avec la participation de :