"Dangereux à perpétuité ?" : Document Infrarouge sur France 2 mercredi 18 janvier 2023

Mercredi 18 janvier 2023 à 23:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir dans la case documentaire "Infrarouge" le film "Dangereux à perpétuité ?" de Frédérique Lantieri tourné au centre pénitentiaire de Fresnes.

Frédérique Lantieri a obtenu l'autorisation exceptionnelle de suivre une session de 6 semaines du CNE (Centre national d'évaluation) du centre pénitentiaire de Fresnes.

Une équipe pluridisciplinaire de surveillants, de psycho-cliniciens et de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP), écoute et observe , nuit et jour, une vingtaine de détenus condamnés à de longues peines qui demande une libération anticipée.

Il s'agit de déterminer leur risque de récidive et leur dangerosité.

Avec cette évaluation, le CNE apporte une contribution essentielle à la Justice pour décider ou non d'un aménagement de peine.

Frédérique Lantieri et son équipe ont pu suivre les entretiens menés notamment par les psy et les CPIP sur plusieurs détenus : Jean-Paul, condamné à la perpétuité pour viol et meurtre, Stéphane, condamné à 15 ans pour meurtre, Bruno, condamné à 10 ans pour viol sur mineur, et William, condamné à 20 ans pour viol sur personne vulnérable.

En leur faisant raconter leur vie et leur passage à l'acte, l'équipe du CNE tente de déterminer si ces détenus font des liens, et quels sont les facteurs de risque et de protection qui pourraient impacter leur sortie.

Note d'intention de Frédérique Lantieri

Que fait-on quand on est incarcéré pendant de longues années ? Au-delà de trouver de quoi tuer le temps, prend-on la mesure de son crime ? En couvrant de nombreux procès d’assises et en présentant plus de 100 histoires criminelles pour “Faites entrer l’accusé”, je me suis régulièrement posé cette question.

Que sont devenus les criminels que nous avions évoqués ? Ont-ils changé en prison ? Qu’ont-ils fait de leur peine ? Ont-ils entrepris une remise en cause personnelle ou se sont-ils contenté d’attendre que le temps passe ? Au-delà de la « punition » et de la protection de la société, la prison peut-elle « servir » aux détenus ? Peut-on devenir un autre homme ? Peut-on ne plus être « dangereux » ?

La mission du CNE (Centre national d’évaluation), qui est méconnue tant du public que des personnels de justice, est notamment de répondre à ces interrogations universelles. Il doit évaluer les risques de récidives des « longues peines » qui demandent une sortie anticipée. Et il prétend le faire avec des outils « scientifiques ». Mais peut-on déterminer « objectivement » la dangerosité d’un détenu ?