"La guerre de Troie a bien eu lieu" à revoir sur France 5 jeudi 19 janvier 2023 (vidéo)

A voir ou à revoir dans "Science grand format" sur France 5 jeudi 19 janvier 2023 à 21:00, le documentaire "La guerre de Troie a bien eu lieu" signé Laurent Portes et Gwyn Williams.

La guerre de Troie : un mythe universel, chanté par le plus ancien poète connu : Homère. Une guerre de 10 ans, avec ses héros légendaires : Hélène, Agamemnon, Priam, Hector, Ulysse ou Achille... Et si cette guerre avait vraiment eu lieu ?

En 1870, l'archéologue allemand Heinrich Schliemann entreprend de fouiller la colline d'Hisarlik, en Turquie. Il y découvre les ruines d'une citadelle antique et, caché dans un recoin de muraille, un trésor extraordinaire : il en est sûr, cette citadelle, c'est Troie, et ce trésor, celui du roi Priam.

Depuis des dizaines d'archéologues se sont succédé sur la petite colline d'Hisarlik, le site archéologique le plus fouillé d'Asie mineure, dont le sommet a perdu quinze mètres d'altitude du fait des excavations consécutives.

Tout au long du XXe siècle, ces archéologues ont appliqué les méthodes scientifiques les plus pointues de leur temps pour en percer les secrets.

On sait désormais que le trésor de Schliemann est bien trop ancien pour être celui du roi Priam. Et pourtant : chaque campagne de fouille révèle de nouveaux éléments troublants, qui semblent confirmer que le poème d'Homère a bien été inspiré par une véritable guerre, dont les batailles se sont déroulées ici, aux confins de l'Europe et de l'Asie.

Des explorations menées de l'autre côté de la mer Égée, en Grèce, par l'archéologue Elena Korka ont permis d’identifier les vestiges d'une autre cité mythique, dont la légende dit qu'elle a été fondée par les derniers Troyens : Tenea. Est-ce une nouvelle preuve que la civilisation troyenne s’est perpétuée à travers l’antiquité après la chute de la ville ?

C'est cette double quête que raconte ce film : celle d'une science en devenir, perfectionnant sans cesse ses méthodes, tout en cherchant à tâtons les éléments de vérité d'un mythe vieux de plus de 3000 ans.