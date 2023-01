"La Boum éternelle : Histoire d’un grand film sans prétention" sur France 5 vendredi 20 janvier 2023 (vidéo)

Vendredi 20 janvier 2023 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit "La Boum éternelle : Histoire d’un grand film sans prétention" signé Céline Chassé et Julie Peyrard.

Un slow, un walkman, 3 notes de musique qui deviendront cultes et le visage de l’ado préférée des français : la toute jeune Sophie Marceau.

La Boum fait partie de notre imaginaire collectif. En 1980, le film cartonne dans les salles en France et devient vite un phénomène social. Près de 40 ans plus tard, l’époque a changé, le culte perdure. La Boum est devenu le symbole du teen moovie à la française, un film réconfortant qui se transmet de génération en génération.

Alors que Sophie Marceau et La Boum ont été célébrées à l’automne dernier par la Cinémathèque, le documentaire s’interroge sur l’aspect intemporel et permanent d’un film léger et sans prétention. A l’heure de Tik-Tok et des applications de rencontres, La Boum continue de parler aux jeunes filles qui traversent l’adolescence en voulant être Vic.

De nombreux témoignages illustrent cette passion nostalgique, dont ceux de l’actrice Suzanne Lindon, l’humoriste Nora Hamzawi, les chanteuses Juliette Armanet et Suzane, la dessinatrice Pénélope Bagieu, la journaliste Ambre Chalumeau.

Vous entendrez aussi ceux qui ont fait La Boum comme Sophie Marceau (à la Cinémathèque), Danièle Thompson, Brigitte Fossey, Vladimir Cosma, Richard Sanderson…

Un documentaire raconté par Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton !