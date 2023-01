"Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde" : 4 épisodes sur RMC Story vendredi 20 janvier 2023

Vendredi 20 janvier 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes de la série documentaire "Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde".

21:05 Saison 1 - Épisode 8 La terre hors de son orbite



Que faire si, pour la première fois en quatre milliards et demi d'années, la Terre sortait de son orbite et se rapprochait peu à peu du Soleil ? La chute mortelle de la Terre prendrait 65 jours, déclenchant des ouragans terribles, des tempêtes de sable, des raz de marée et provoquant une augmentation continue des températures. A terme, la température dépasserait 200 degrés sur tous les continents, éliminant ainsi toute vie sur Terre.

22:05 Saison 1 - Épisode 2 Trou noir



La civilisation humaine est attaquée par une menace catastrophique, invisible de l'espace. Un trou noir supermassif qui se déplace vers la Terre à la vitesse de la lumière. Alors que ce tueur céleste s'approche de notre planète, ses énormes forces gravitationnelles déclenchent des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis plus grands que jamais.

23:00 Saison 1 - Épisode 9 Invasion extraterrestre

À quoi ressemblera notre Terre lorsque l´humanité aura disparu ? Aujourd'hui, ingénieurs et experts dressent un état des lieux sur la physionomie de notre planète qui suivront la disparition du dernier Homme. À travers l'exemple de New York en ruine, ce documentaire illustre ce a quoi pourrait ressembler la fin du monde.

23:55 Saison 1 - Épisode 5 Guerre nucléaire

La Troisième Guerre mondiale figure parmi les scénarios qui peuvent entraîner la fin du monde. Une telle guerre peut conduire les pays à utiliser l'arme nucléaire. Des milliers de bombes à hydrogène ont la possibilité de détruire les plus grandes villes du monde. Une retombée mortelle de cendres et de débris radioactifs peut créer un hiver nucléaire, plongeant la planète tout entière dans une période de glaciation soudaine. Les cultures vivrières vont disparaître dans le monde entier, conduisant l'humanité au bord de l'extinction.